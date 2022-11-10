وذكرت وكالة الأنباء العراقية "نينا" أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس العراقى اليوم الخميس، السفير الفنلندى لدى العراق ماتى لاسيلا، الذي نقل رسالة تهنئة من الرئيس الفنلندى ساولى نينيستو إلى رئيس العراق بمناسبة انتخابه.

وقدم الرئيس الفنلندى، خلال الرسالة، التهانى للرئيس العراقى.. متمنّيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله، مشيراً إلى عمق علاقات الصداقة الثنائية طويلة الأمد التى تربط البلدين.. معربا عن تطلّعه إلى تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.