اليوم السابع
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جولة رئاسية صديقة للبيئة..

الرئيس السيسى يقود ماراثون دراجات ويتفقد المنطقة الخضراء بـcop27.. إنفوجراف

الخميس، 10 نوفمبر 2022 11:29 ص
الرئيس السيسى يقود ماراثون دراجات ويتفقد المنطقة الخضراء بـcop27.. إنفوجراف الرئيس السيسى فى الماراثون

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، الفعاليات المُقامة بالمنطقة الخضراء فى مؤتمر قمة المُناخ (COP27)، والمُنعقد فى مدينة السلام "شرم الشيخ".
 
الرئيس
 
 
تفقد الرئيس السيسى فعاليات المنطقة الخضراء فى مؤتمر قمة المُناخ cop27 
 
شارك فى ماراثون دراجات مع مجموعة من الشباب لإرسال رسالة للعالم بأهمية الحفاظ على البيئة
 
زار الرئيس شباب اللجنة المنظمة وتعرف على دور غرفة العمليات المركزية
 
استمع لشرح من اللجنة المنظمة حول الخطط والأعمال والإمكانات الفنية والتنظيمية للمتطوعين
 
حرص الرئيس على التحدث مع المتطوعين وأعضاء اللجنة المنظمة وعبر عن إيمانه وثقته فى قدرات شباب مصر
 
وجه الشكر والتقدير للمتطوعين على الصورة العالمية المشرفة لمصر خلال قمة المُناخ

 


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