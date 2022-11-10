الرئيس السيسى يقود ماراثون دراجات ويتفقد المنطقة الخضراء بـcop27.. إنفوجراف

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، الفعاليات المُقامة بالمنطقة الخضراء فى مؤتمر قمة المُناخ (COP27)، والمُنعقد فى مدينة السلام "شرم الشيخ".

تفقد الرئيس السيسى فعاليات المنطقة الخضراء فى مؤتمر قمة المُناخ cop27 شارك فى ماراثون دراجات مع مجموعة من الشباب لإرسال رسالة للعالم بأهمية الحفاظ على البيئة زار الرئيس شباب اللجنة المنظمة وتعرف على دور غرفة العمليات المركزية استمع لشرح من اللجنة المنظمة حول الخطط والأعمال والإمكانات الفنية والتنظيمية للمتطوعين حرص الرئيس على التحدث مع المتطوعين وأعضاء اللجنة المنظمة وعبر عن إيمانه وثقته فى قدرات شباب مصر وجه الشكر والتقدير للمتطوعين على الصورة العالمية المشرفة لمصر خلال قمة المُناخ