الرئيس السيسى يصدق على منحة كورية لتحسين نظام المشتريات الحكومية فى مصر

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 192 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية والكورية الجنوبية، بشأن تقديم حكومة كوريا إلى حكومة مصر منحة لا تتجاوز قيمتها 7 مليون و900 ألف دولار أمريكى، للمساهمة فى تنفيذ مشروع "تحسين نظام المشتريات الحكومية فى مصر" الموقعة فى القاهرة بتاريخ 20-1-2022.