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الرئيس السيسى يصدق على منحة كورية لتحسين نظام المشتريات الحكومية فى مصر

الخميس، 10 نوفمبر 2022 10:39 ص
الرئيس السيسى يصدق على منحة كورية لتحسين نظام المشتريات الحكومية فى مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 192 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية والكورية الجنوبية، بشأن تقديم حكومة كوريا إلى حكومة مصر منحة لا تتجاوز قيمتها 7 مليون و900 ألف دولار أمريكى، للمساهمة فى تنفيذ مشروع "تحسين نظام المشتريات الحكومية فى مصر" الموقعة فى القاهرة بتاريخ 20-1-2022.

السيسي

الرئيس السيسي

منحة

العلاقات المصرية الكورية

المشتريات الحكومية

الجريدة الرسمية

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