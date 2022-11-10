الدومينيكان تحصل على 40 مليون دولار خلال كوب 27 لتحسين كفاءة المياه

فاطمة شوقى

حصلت جمهورية الدومينيكان على أكثر من 40 مليون دولار من صناديق الاستثمار في المناخ ، وذلك خلال الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، الذى يعقد في مدينة شرم الشيخ.

وأشارت صحيفة "لا تريبونا" إلى أن الدومينيكان تحصل على 40 مليون دولار لجعل المياه أكثر كفاءة، وهى واحدة من 4 دول تم اختيارها لتكون مستفيدة من برنامج الناس والطبيعة والمناخ، وتهدف المبادرة الشاملة إلى استعادة النظم البيئية في الاحواض العليا والمتوسطة والسلفى لنهر يونا، لتحسين الإنتاج الزراعي المستدام وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأوضحت الصحيفة أن البرنامج ينص على مساهمة أولية غير قابلة للسداد قدرها 500الف دولار أمريكي لتنفيذ خطة استثمار وتحديد الإجراءات ذات الأولوية.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للتغير المناخي وآلية التنمية ، ماكس بويج ، أن الجزء الأكبر من الموارد التي ستحصل عليها الدولة سيتم تضمينها في اتفاقية تمويل ميسرة وسيتم استخدامها لزيادة الاستفادة من المياه، من أجل تحقيق كفاءة في إنتاج الأرز وزيادة إنتاجية المحاصيل في المنطقة.

وأوضح بويج "سيساعدنا هذا البرنامج على استعادة أنظمتنا البيئية ، والحفاظ على الأنواع ، وتقليل استهلاك المياه لضمان الوصول إليها في المستقبل ، وتخفيف انبعاثات الميثان من إنتاج الأرز ، وتعزيز الأمن الغذائي للبلد ، وفي الوقت نفسه ، تحسين الإنتاجية المستدامة للمزارعين.

ويساهم برنامج الطبيعة والمناخ البشري بالفعل بمبلغ 350 مليون دولار أمريكي من إيطاليا والسويد والمملكة المتحدة.

وتشارك وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية (SAG) الدومنيكانية ، لورا سوازو ، في cop 27 ، من أجل الوفاء بالاتفاقيات العالمية.