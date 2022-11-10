الداخلية تواصل جهودها لضبط العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتوصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن القاهرة

ضبط (عدد 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية أجنبية") حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المعادى.. وبحوزتهم (عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام- مبلغ مالى– عدد 3 هواتف محمول).

مديرية أمن الجيزة

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجدة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.. وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس- مبلغ مالى- هاتف محمول).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول).

مديرية أمن مطروح

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين"- مبلغ مالى – هاتف محمول).ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفرالدوار.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن الغربية

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة طنطا.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتف محمول).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول).

منطقة السحر والجمال

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجدة بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى– هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



المضبوطات



المتهمون