الداخلية تعلن عن ضبط 1504 قضايا تموينية فى إطار ضبط الأسواق

كتب محمود عبد الراضى

واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، وتتمكن من ضبط (1504) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية ، وبيع بأزيد من السعر والإستيلاء على السلع المدعومة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، فواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1504) قضية تموينية متنوعة من بينها:

- ضبط قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (3,500 طن" أرز أبيض – سكر حر - زيت طعام") ، (439) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت (5 طن "أسمنت" - 14 طن دقيق أبيض "عينى" – 22,541 طن "سكر حر – أرز أبيض – زيت طعام – مكرونة – أعلاف" – 250 قطعة "بطارية سيارة" – 2000 عبوة مكرونة – 200 عبوة دهانات - 1379 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (640) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (21 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى - عينى" - 73 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 62 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 484 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (6,800 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" –25080 رغيف بلدى مدعم "مستندى" - 350 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" 100 رغيف بلدى مدعم – 492 بطاقة ذكية) ، وكذا ضبط (35) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (11,380 طن "سكر تموينى – أسمدة" مدعمة – 762324 لتر مواد بترولية – 84 عبوة زيت تموينى).. بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (67,321 طن "مستندى – عينى") أبرزها (6,800 طن دقيق بلدى "مستندى" – 350 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" – 14 طن دقيق أبيض "عينى" – 11.380 طن "سكر تموينى - أسمدة" مدعمة - 26,041 طن " سكر حر – أرز أبيض - زيت طعام – مكرونة - أعلاف") ، وكذا ضبط ( 250 قطعة "بطارية سيارة" – 2000 عبوة مكرونة – 200 عبوة دهانات - 762324 لتر مواد بترولية - 25080 رغيف بلدى مدعم "مستندى" - 492 بطاقة ذكية - 84 عبوة زيت تموينى - 1379 عبوة سجائر – 5 طن "أسمنت" – 100 رغيف بلدى مدعم "عينى" ) كان أبرزها الآتى : ضبط (مالك مضرب أرز – بمحافظة كفر الشيخ) وبحوزته كمية قدرها (7 طن "أرز أبيض") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.ضبط (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية – بمحافظة الغربية) وبحوزته كمية قدرها (3 طن "أعلاف الحيوانية") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالك محل ومخزن لتجارة السلع الغذائية – بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (3,500 طن سلع غذائية "أرز أبيض – سكر حر – زيت طعام") معبأة داخل شكائر وعبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة بنى سويف) محملة بكمية قدرها (6 طن " دقيق بلدى مدعم) مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم وقام المذكور بتجميعه للإتجار به فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (20) قضية بمضبوطات بلغت (183,670 طن "أرز شعير").كما إضطلعت الإدراة العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف ، والجهات المعنية المختصة بتنفيذ حملات مكبرة لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركياً بنطاق محافظة بنى سويف .. حيث أسفرت الجهود عن ضبط عدد (142) قضية بمضبوطات بلغت (24,500 طن - 9220 عبوة - 760824 لتر).

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت (10 قطعة صوتية – 13 قطع ضوئية).ضبط (6,125 طن "أسماك هارنج مجمدة مستوردة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة ( مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.

ضبط (5 طن "أعلاف دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الداجنى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيونية) بمحافظة قنا.كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (28) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (22598 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.