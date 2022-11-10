الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.

وتم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات - إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك) بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.