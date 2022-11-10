وذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية- في بيان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الخميس، أن الجماعة الحوثية أقدمت على ارتكاب هجوم جديد بالطائرات المسيرة مستهدفة ميناء "قنا" التجاري بمحافظة "شبوة"، وذلك استمرارا لعملياتها واستهداف المنشآت المدنية.

وأشار البيان إلى أن الهجوم يعكس الوجه العدواني لهذه الجماعة في مخالفة واضحة منها لكافة النداءات الدولية التي دعت إلى وقف التصعيد والتوقف عن استهداف البنية التحتية ومقدرات الشعب اليمنى الاقتصادية، والتي ترتكبها هذه الجماعة لزعزعة الأمن والسلم الدوليين.

وطالبت الحكومة اليمنية، كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة لتصنيف الجماعة الحوثية كمنظمة إرهابية لمنع تكرار هذه الهجمات وتجفيف منابع التمويل لها، وبما يحفظ استقرار وأمن المنطقة والعالم.