الجيزة تزيل منشأة متعدية على خط التنظيم منذ سنوات بالعمرانية

كتبت - مرام محمد

رصدت محافظة الجيزة ، إحدى المنشآت المتعدية على خط التنظيم بتقاطع شارع المخزن مع شارع الراضي بنطاق حي العمرانية، تتسبب في إحداث إعاقة كبيرة للحركة المرورية وتنقل المواطنين بالمنطقة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي العمرانية بإزالة المنشأة المتعدية على خط التنظيم منذ سنوات واستكمال أعمال التطوير للطريق.

وكلف محافظ الجيزة، برفع كافه مخلفات الهدم والرتش وتمهيد الشارع وفتحه أمام حركة سير المواطنين عقب الانتهاء من أعمال الإزالة بالكامل مع استكمال أعمال رفع كفاءة شارع المخزن ورصفه وتطويره.

وقد قامت محافظة الجيزة من خلال حى العمرانية بتنفيذ الإزالة للمنشاة الغير مأهوله بالسكان وذلك لتحقيق خط التنظيم والسيولة المرورية بالمنطقة خاصة وأن الشارع ضمن متفرعات شارع ترعه الزمر.

وتواصل محافظة الجيزة، أعمال رصف وتطوير وتوسعة المحاور المرورية في إطار تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة محاور الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين والقضاء على أي تكدسات.