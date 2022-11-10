الجريدة الرسمية تنشر قرار استبعاد يمنى خارج البلاد وتجنيس 21 مواطنا

نشرت الجريدة الرسمية قرارات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمتضمن الإذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية، ومن بينهم رد الجنسية المصرية لمجموعة من الأشخاص، كما تم إبعاد شخص من دولة اليمن إلى خارج البلاد وهم :
الجريدة الرسمية تنشر قرار استبعاد يمنى خارج البلاد وتجنيس 21 مواطناالخميس، 10 نوفمبر 2022 10:20 ص
وزارة الداخلية - أرشيفية
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