التضخم فى كولومبيا يصل لمستوى قياسى 12.22% بسبب ارتفاع أسعار الغذاء

فاطمة شوقى

تستمر معاناة كولومبيا من ارتفاع الأسعار، ووصل التضخم لرقم قياسى جديد في أكتوبر 12.22 % ، وتعتبر البلاد من بين الدول الأربعة ذات أعلى تكلفة معيشية في أمريكا اللاتينية، وفقا لصحيفة النويبو سيجلو" الكولومبية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقًا لصندوق النقد الدولي (IMF) ، فإن هذا هو الخطر الأكبر الذي يواجه المنطقة اليوم ، حيث ستنمو الأسعار بمتوسط ​​14.6٪ هذا العام و 9.5٪ في عام 2023، حيث زادت الوكالة توقعاتها للتضخم لهذا العام بنسبة 4.6٪ مقارنة بتقرير أبريل الماضي وتقرير 2023 بنسبة 9.5٪.

وفي كولومبيا ، بلغ معدل التضخم الشهري في أكتوبر 0.72٪ و 12.22٪ سنويًا، وبلغ تضخم أسعار الغذاء 27.0٪ في التفاوت السنوي، ومع ذلك ، فإن الزيادات تقودها المنتجات المصنعة ، في حين أن المنتجات سريعة التلف بدأت في الاعتدال، ويتم تحقيق أكبر تسارع من خلال الزيادة في أسعار السلة الفرعية للسلع مثل السيارات ومنتجات النظافة الشخصية ومنتجات التنظيف المنزلية والمشروبات الكحولية، و تم تنفيذ ثاني أكبر تسارع من خلال سلة الخدمات الفرعية ، حيث تبرز عروض التأمين على المركبات والسفر الجوي والجولات السياحية.

ووفقا للخبراء الاقتصاديون فإن هناك توقعات أن يستمر التضخم في الارتفاع حتى إغلاق العام عن 12.5% في عام 2023، ومن المتوقع أن يهدأ تضخم أسعار المواد الغذاء خلال الجزء الأول من العام وأخيرا فإن اعتدال التضخم الكلى سيزداد مع اقتراب النصف الثانى من العام.

على الرغم من السيناريو المعقد قصير المدى ، أكد الخبراء أن هناك "توقعات بأن التضخم سينخفض ​​إلى هدفه" ، مما يدل على "مصداقية البنوك المركزية في المنطقة". كما أشارت الوكالة في تقريرها إلى أن الاتجاه النزولي المتوقع لأسعار السلع سيساعد على خفض التضخم.

وشدد على أنه "مقابل كل زيادة بنسبة 10٪ في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة ، تشير التقديرات إلى أن التضخم العام فى أمريكا اللاتينية سيرتفع بمقدار نقطتين مئويتين خلال فترة عام واحد".