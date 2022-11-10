التصريح بدفن شاب لقى مصرعه جراء اصطدامه بسيارة فى البدرشين

أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة رجال المباحث بسرعة التحريات فى واقعة وفاة شاب جراء اصطدامه بسيارة مسرعة أعلى الطريق الأوسطى فى البدرشين بالجيزة، وكشف ملابسات الحادث.

وناظرت النيابة الجثمان وكلفت مفتش الصحة باعداد تقرير عن الوفاة وصرحت بالدفن،فيما تحفظت القوات الأمنية على السائق والسيارة المتسببة فى الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق فى الواقعة

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود فى الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود متوفى بالطريق الأوسطى، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة عبور أحد الأشخاص للطريق أطاحت به سيارة مسرعة مما تسبب فى وفاته، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى البدرشين المركزى تحت تصرف النيابة العامة.