اليوم السابع
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أكرم القصاص
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التشيك: عودة السياحة لمعدلات ما قبل تفشي كورونا

الخميس، 10 نوفمبر 2022 12:00 ص
التشيك: عودة السياحة لمعدلات ما قبل تفشي كورونا التشيك - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وكالة الإحصاءات في التشيك عودة السياحة لمعدلات ما قبل تفشي فيروس كورونا في البلاد خلال الربع الثالث من 2022.


وذكر راديو براغ الدولي - في نشرته الإنجليزية أن عدد المقيمين في الفنادق ونزل الشباب وصل إلى 7.3 مليون شخص، وهو ما يقل بـ3% فقط عن عام 2019 قبل تفشي فيروس كورونا.


وأوضح أن عدد المقيمين الأجانب بلغ 2.5 مليون شخص وهي زيادة قدرها 99% عن عام 2019، منوهًا بأن عائدات قطاع السياحة في التشيك بشكل عام شهدت زيادة تقدر بحوالي 6.9 % خلال الفترة ما بين يوليو إلى سبتمبر.


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