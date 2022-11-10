التشيك: عودة السياحة لمعدلات ما قبل تفشي كورونا

أ ش أ

أعلنت وكالة الإحصاءات في التشيك عودة السياحة لمعدلات ما قبل تفشي فيروس كورونا في البلاد خلال الربع الثالث من 2022.



وذكر راديو براغ الدولي - في نشرته الإنجليزية أن عدد المقيمين في الفنادق ونزل الشباب وصل إلى 7.3 مليون شخص، وهو ما يقل بـ3% فقط عن عام 2019 قبل تفشي فيروس كورونا.



وأوضح أن عدد المقيمين الأجانب بلغ 2.5 مليون شخص وهي زيادة قدرها 99% عن عام 2019، منوهًا بأن عائدات قطاع السياحة في التشيك بشكل عام شهدت زيادة تقدر بحوالي 6.9 % خلال الفترة ما بين يوليو إلى سبتمبر.