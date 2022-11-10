الأمن الفيدرالى الروسى يعتقل شخصا خطط لتنفيذ عمل إرهابى فى يكاتيرينبورج

وكالات الأنباء

أفاد المكتب الإعلامى لدائرة جهاز الأمن الفيدرالى الروسى فى مقاطعة سفيردلوفسك بإحباط عمل إرهابى فى مبنى إدارى بمدينة يكاتيرينبورج، معلنا عن اعتقال رجل كان يخطط لتنفيذ هذا الهجوم.

وجاء فى بيان صدر عن المكتب، نقلته "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، "نتيجة العملية الخاصة المشتركة لدائرة جهاز الأمن الفدرالى فى مقاطعة سفيردلوفسك وهيئات المخابرات العسكرية المضادة تم أثناء أعمال التحضير لتنفيذ الهجوم الإجرامى احتجاز مواطن روسى يبلغ من العمر 47 عاما كان ينوى القيام بعمل إرهابى فى مبنى إداري بمنقطة كيروفسكي في مدينة يكاتيرينبورج".

وأضاف البيان أن الرجل، وهو من أنصار المنظمات والحركات المعترف بها على أنها إرهابية ومتطرفة، كان يخطط لإثارة الفوضى بين السكان المحليين وزعزعة استقرار عمل هيئات السلطة المحلية والإقليمية. وتابع البيان أنه تمت فى مكان إقامة المحتجز مصادرة 5 أجهزة حارقة محلية الصنع.

ودقق البيان أن الرجل المحتجز يتهم بـ "التحضير لعمل إرهابى".