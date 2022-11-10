اليوم السابع
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الأمن الاقتصادى يضبط 1988 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الخميس، 10 نوفمبر 2022 12:12 م
الأمن الاقتصادى يضبط 1988 قضية متنوعة خلال 24 ساعة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

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تواصل أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط (1988) قضية متنوعة، وضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء (13003) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

 

كما نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، فى ضبط (179) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة فى ضبط (221) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

 

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.


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