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"الأرض زعلانة".. جامعة عين شمس تهدى العالم أغنية عن المناخ.. فيديو

الخميس، 10 نوفمبر 2022 01:19 م
"الأرض زعلانة".. جامعة عين شمس تهدى العالم أغنية عن المناخ.. فيديو جامعة عين شمس -أرشيفية
كتب محمود راغب

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أنتجت جامعة عين شمس أغنية بعنوان "المناخ" بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27.
 
وجاء اهتمام جامعة عين شمس وطلابها بالمشاركة والتعبير عن هذا الحدث العالمي الهام من خلال العديد من الجهود والفاعليات والتي من بينها حرص الجامعة على إبراز مواهب أبنائها ومدى إدراكهم ووعيهم بقضايا المناخ والتي تمس الإنسانية جمعاء.
 
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها طلاب جامعة عين شمس بأصواتهم عن أحداث دولية هامة فقد سبقها إهدائهم أغنية شاركت في أولمبياد بكين الشتوية وكذلك منتدى شباب العالم وغيرها من الفاعليات التي تعكس إدراك الشباب المصري بوجه عام وشباب جامعة عين شمس بوجه خاص، لما يشهده العالم من أحداث، وأنهم جزء منها وعليهم دور يسعون للقيام به.
 
وتميزت أغنية المناخ من كلمات الشاعر طارق علي وألحان وتوزيع وقيادة الموسيقار أحمد الناصر و أداء نخبة من طلاب الجامعة الموهوبين وبعض خريجيها، تميزت بتعدد الألوان الموسيقية بها والتي تلمس كافة الأذواق،  كما تم غناؤها بعدد من اللغات بجانب العربية.
 
وجاءت كلمات كلمات الأغنية:- 
 
الأرض زعلانة عشان شايفانا بنفرط
 
في حق البيئة وبنعمل عادات بتضر
 
الأرض عايزانا نحافظ ع المناخ فيها عشان مركبنا ف الأخر تلاقي البر
 
حق الأرض علينا تعيش ف سلام كل الأوقات
 
قبل ماييجي الوقت نقول يا خسارة دا عدى و فات
 
هوا ربنا نعمة بلاش نعمى ونفضل نفسد فيه
 
مش عايزين ف الارض كوارث مش عایزین ازمات
 
ياللي بتفتح مصنع حاسب فكر فيها كتير
 
عايش جنبك انسان غيرك عايش فوقك طير
 
لما هاتهتم وهاتحافظ بكره هايبقى بخير
 
ياللا نحب الأرض ونبدأ نمحي السلبيات
 
تعالوا من بكره نعمم كلنا الفكرة .. نصالح أرضنا الحلوة ونتغير
 
نزرع هنا ورده ومانتعداش على شجرة وبلاش نعمل حاجات بتهد وتدمر
 
حق الأرض علينا تعيش ف سلام كل الأوقات
 
قبل ماييجي الوقت نقول يا خسارة دا عدى و
 
هوا ربنا نعمة بلاش نعمى ونفضل نفسد فيه
 
فاتمش عايزين ف الارض كوارث مش عایزین آزمات
 
ياللي بتفتح مصنع حاسب فكر فيها كتير
 
عايش جنبك انسان غيرك عايش فوقك طير
 
لما هاتهتم وهاتحافظ بكره هايبقى بخير
 
ياللا نحب الأرض ونبدأ نمحي السلبيات
 
 
 
وجاءت الأغنية بأداء صوتي لكل من:
 
- منة الله أمين فتحي نصرت كلية الحقوق (خريجة)
 
- مارفي مجدي نصر بوسف، كلية الحقوق
 
- هانم عز الرجال إسماعيل ،كلية البنات (خريجة)
 
- مريم محمود نزيه محمد ،كلية التجارة
 
- نبيلة أحمد عاطف عبد الرحمن ،كلية البنات
 
- محمود عوض محمد توفيق ، كلية الهندسة (خريج)
 
حسین ممدوح حسین سید ، كلية التجارة
 
عبد الله كمال محمد ،كلية الآداب
 
- حمد مدحت سید ،كلية الزراعة
 

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