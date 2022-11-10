افتتاح وحدة المنشة الشرقية التابعة لإدارة سيدي غازي الصحية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

افتتحت الدكتور إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والمهندس محمد سعيد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، والمهندس محمد سعيد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، نيابة عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وحدة طب الأسرة بالمنشة الشرقية بإدارة سيدي غازي الصحية، لخدمة 16 ألف نسمة بالتوابع، بحضور الدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة آمال حجاج مديرة الرعاية الأساسية بالمديرية ومنسق عام المبادرات الرأسية، واسماء الخولي مساعد مدير الرعاية بالمديرية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشهد تطوراً في المنظومة الصحية بالمحافظة، سواء بإنشاء مستشفيات جديدة، كما شهدتها مدن بلطيم والبرلس وسيدي غازي، وقلين، وجاري العمل بمستشفيات مدن بيلا والرياض، إضافة لافتتاح وحدات صحية جديدة ووحدة طب أسرة بالقرى، منها انشاء جديد ومنها افتتاح عقب أعمال الإحلال والتجديد، مؤكداً أن وحدة طب الأسرة بالمنشة الشرقية، تخدم 16 ألف نسمة بالقرية وتوابعها، وأقرب مستشفى لها مستشفى سيدي غازي علي مسافة 3كم، وأقرب نقطة إسعاف على بعد ٣كم، ومتوسط المترددين على الوحدة يومياً 150 مواطناً، وجميع الخدمات تقدم للمواطنين.

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الوحدة تقدم كافة الخدمات، من استقبال طواريء، وملفات طب أسره، صيدليه، عيادات طب أسره، وعيادة تنظيم اسرة، وتطعيمات، ونادي المراة، ونادي تثقيف طبي، وعيادة مراهقين، وعيادة اسنان، ومعامل على أعلى مستوى من احدث الاجهزة الحديثة والمتطورة، ومعمل أمراض متوطنه، ومعمل أمراض الدم، وسكن خاص للأطباء، وسكن خاص للتمريض، على أعلى مستوى من الفرش والاثاث والاجهزة الكهربائية.



افتتاح وحطة طب الاسرة بالمنشية الشرقية بسيدي غازي



الحضور اثناء افتتاح وحطة طب الاسرة



الحضور اثناء الافتتاح



جانب من الافتتاح



جانب من التفقد



لوحات ارشادية



لوحة وحدة طب الاسرة تم افتتاحها



متابعة تقديم الخدمات الطبية للمرضى



وحدةو طب الاسرة بمنشة الشرقية