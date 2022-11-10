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اعرف شروط وأحكام الحصول على خدمة تجديد رخصة القيادة إلكترونيا

الخميس، 10 نوفمبر 2022 05:00 ص
اعرف شروط وأحكام الحصول على خدمة تجديد رخصة القيادة إلكترونيا بوابة مصر الإلكترونية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اشترطت إدارة المرور مجموعة من الخطوات للحصول على خدمة تجديد الرخصة إلكترونيا ويجب على المستخدم الموافقة على الشروط و الأحكام​ التالية ​: 


-يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.


-يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكى أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سى سى.


-يجب على المستخدم ان يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

-لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكترونى​​​.

-عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين ام انه يريد استلامها من وحدة المرور وذلك فى حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

-إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .

-تواجد الرخصة السابقة مع السائق

-تواجد صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل

-شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​

 

 


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