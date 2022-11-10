اعرف الهدف من خدمة الرد الآلى للرد على تساؤلات الأحوال المدنية والمرور

كتب عبد الرحمن سيد

تهدف خدمة الرد الآلى بوزارة الداخلية إلى الرد على الأسئلة والاستفسارات الأكثر شيوعًا (FAQ) وإتاحة إجاباتها النموذجية لحظيا من خلال الخاصية المشار إليها بهدف تيسير تقديم العديد من الخدمات أبرزها (الأحوال المدنية - المرور - الجوازات والهجرة والجنسية - تصاريح العمل- الحج- الأدلة الجنائية - الالتحاق بأكاديمية الشرطة - الالتحاق بمعهد معاونى الأمن - الشقق والمحلات والمزارع المؤجرة - بلاغات مباحث جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات – زيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل – خدمات أخرى).

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة، والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك تزامنا مع توجه الدولة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى

وأطلقت وزارة الداخلية خدمة جديدة للرد الآلى اللحظى على استفسارات المواطنين بشأن الخدمات الإلكترونية التى تقدمها قطاعات وزارة الداخلية بإستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى (Chatbot) على بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

تساهم هذه الخدمة فى سرعة الرد على الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالجهات الشرطية مقدمة الخدمات الجماهيرية الواردة عبر بوابة الوزارة الرسمية، وقد تم إدراج تلك الاستفسارات وإجاباتها على المنظومة باللغتين (العربية – الإنجليزية).

على أن يتم الاستفادة من تلك الخدمة عن طريق الدخول على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg) ثم الضغط على شعار الوزارة الموجود أسفل يمين الصفحة والمعنون بتعليق (اضغط هنا للاستفسار عن خدماتنا الإلكترونية والإجابة على أسئلتك) عقب ذلك يتم كتابة الاستفسار والرد عليه بطريقة آلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى ودون أى تدخل بشرى كما يمكن إختيار نوع الخدمة المراد الاستفسار عنها من القائمة المخصصة لذلك.