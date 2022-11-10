إقبال كبير من الأهالى على دير مارجرجس بالرزيقات مع بدء احتفالات الأيام السبعة ..صور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" الإقبال الكبير على دير مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، مع أول أيام احتفالات الدير بالمولد السنوى لمدة 7 أيام داخله، حيث يشهد محيط الدير تواصل العمل فى أعمال نصب الخيام والتجهيزات لانطلاق ليالي الاحتفالات السبعة للشهيد مارجرجس الروماني، والتى من المقرر أن تبدأ رسمياً من يوم 10 نوفمبر حتى 16 نوفمبر الجارى، وذلك للاحتفال بذكري تكريس أول كنيسة باسم مارجرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين.



وقام أبناء الكنيسة على مدار الأيام الماضية بالتوافد على دير مارجرجس بالرزيقات للقيام بأعمال التخييم ونصب الخيام بالمنطقة المخصصة لها داخل محيط الدير، حيث تشهد الفعاليات احتفالات طوال الأيام السبعة من قداسات يومية وزفة الأيقونة التي تحمل صورة الشهيد مارجرجس بالإضافة للترانيم والأناشيد التراثية القبطية والعظات اليومية للآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.



ويشرف على الاحتفالات في الدير لجنة مكونة من كل من الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والنائب البابوى للدير، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، حيث قال الأنبا مرقس مطران، إننا ننتظر احتفالات القديسين فى كل مكان، وأشهر القديسين في مصر هي القديسة مريم والتي لها كنائس عديدة فى مصر وخارجها ويتم الاحتفال بها سنوياً بصورة دائمة، وثانى من له شهرة عظيمة جداً بين المسيحيين هو القديس مارجرجس ويسمي بأمير الشهداء، موضحاً أنه قديماً كانت تسمى موالد وتظهر فيها بشكل الموالد التي لا تليق بالقديسين، ولكن قداسة البابا شنودة حول الاحتفال بالمولد إلى الاحتفال بالاستشهاد أو النياحة فالكتاب قال انظروا إلى نهاية سيرتهم وليس ولادتهم، وتحولت احتفالات القديسين لاحتفالات دينية صرف، تضم الترانيم والعظات والقداسات اليومية وكلمات جميلة ومسابقات.



ويذكر أن الاحتفال الرسمي بذكرى الشهيد مارجرجس فى دير الرزيقات، يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهي المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم مارجرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين، لكن المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد على 60 فدانا بداخل خيام أقيمت خصيصا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التى تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية، يشار إلى أن تاريخ بناء دير مارجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامي 1850 إلى 1870 ميلادية وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 فى عهد الأنبا مرقس أسقف كرسى إسنا فى ذلك الوقت وورد ذكره فى كتابى تحفة السائلين ودليل المتحف القبطي.



أسرة على جرار زراعى للتخييم بدير مارجرجس



أفواج الأهالى يتوافدون على الدير للتخييم



إقبال كبير من المسحيين على دير مارجرجس



الأسر تصل للدير على جرار زراعى للتخييم



التوافد من الأهالى على التخييم بالدير



أهالى الأقصر يتوافدون على الدير للتخييم



توافد أحبة مارجرجس على التخييم بالدير



جانب من الخيام حول الدير



سعادة الأسر بالوصول للدير للتخييم أيام الاحتفالات



