أمين أوابك: بناء قدرات العاملين بالدول الأعضاء لتجمع وتحليل إحصاءات النفط والطاقة

كتبت -مروة الغول

حرصاً من الأمانة العامة لمنظمة أوابك على متابعة وتنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة، ومن منطلق تفعيل دور بنك المعلومات، افتتح الأمين العام علي سبت بن سبت، فعاليات الاجتماع الحادي عشر لضباط اتصال الدول الأعضاء في مجال بنك المعلومات أمس الأربعاء ، والذي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي على مدار يومين.

في مستهل كلمته، أكد الأمين العام على أن الاجتماع يهدف بشكل أساسي إلى تطوير استمارة جمع بيانات الطاقة من الدول الأعضاء بالمنظمة، وتحسين السبل التي تضمن استمرار تدفق البيانات بشكل سنوي في المواعيد المخصصة، والنهوض والارتقاء بنوعية وجودة البيانات التي توضع في قاعدة بيانات الأمانة العامة "بنك المعلومات"، الذي يعد مرجع أساسي ومهم للمختصين والباحثين العاملين في الأمانة العامة والدول الأعضاء في المنظمة بشكل خاص، وفي الدول العربية والهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة بشكل عام.

كما شدد الأمين العام على حرص الأمانة العامة على إعطاء أولوية لبناء قدرات العاملين في الدول الأعضاء على تجميع وتحليل إحصاءات النفط والطاقة، وذلك من خلال تقديم الدورات التدريبية المتخصصة بإحصاءات النفط والطاقة، مشيراً إلى أن الأمانة العامة تعمل حالياً على تحضير دورة تدريبية متخصصة تحت عنوان "احتساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من ميزان الطاقة" خلال العام القادم 2023.

وفي ختام كلمته، أكد الأمين العام على أهمية التعاون مع الأمانة العامة من خلال استمرارية المشاركة وتوفير الإحصاءات والبيانات الرسمية الحديثة بشكل دوري ومستدام، وبحسب الهيكلية والتفاصيل التي تشتمل عليها جداول استمارة جمع بيانات الطاقة، والتي بدونها لا يمكن تطوير بنك المعلومات بالشكل المطلوب.