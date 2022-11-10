أمن القاهرة يكشف ملابسات تعرض شخص لسرقة بالإكراه

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة بالإكراه وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل خياطة - مقيم بمحافظة الجيزة "مصاب بجروح متفرقة بالجسم")، وقرر بأنه حال قيامه بشراء ماكينة خياطة للمحل خاصته تعرض لواقعة سرقة بالإكراه حيث فوجئ بقيام ( 4 ) أشخاص "غير معلومين لديه" بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابته المشار إليها، واستولوا منه على (هاتفه المحمول - مبلغ مالى) ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين عدم صحة رواية المُبلغ، وبإعادة مناقشته أقر بأنه تعرف على إحدى السيدات عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتم الاتفاق على مقابلتها بمحل البلاغ وفور وصوله فوجئ بعدد ( 4 ) أشخاص قاموا بالتعدى عليه على النحو المشار إليه.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم(4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش وبداخله طلقة من ذات العيار - هاتف محمول - كمية من مخدر الهيروين ، 3 قطع سلاح أبيض - مبالغ مالية) وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المُبلغ أيدوها وإعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أحدهم بإنشاء صفحة وهمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وأنه إستدرج المجنى عليه لمحل البلاغ عن طريق التواصل الهاتفى معه منتحلاً شخصية أنثى وإستعان بباقى المتهمين لإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تم بإرشادهم ضبط (الهاتف المحمول "الخاص بالمجنى عليه") ، وكذا جزء من المبلغ المالى المستولى عليه ، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بسرقته بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.