أمريكا اللاتينية تطالب الدول الغنية بـ100 مليار دولار سنويا لتعويض خسائر المناخ

فاطمة شوقى

قالت منظمة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، خلال مؤتمر المناخ cop27، الذى ينعقد في مدينة شرم الشيخ، حتى 18 نوفمبر، إنه من الضرورى الحصول على تمويل 100 مليار دولار سنويا من الدول الغنية لتعويض الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

وقالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إنه بينما تجري مناقشة خطة عمل عالمية في قمة المناخ COP27 لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومنع الأرض من استمرار ارتفاع درجة الحرارة ، قامت دول أمريكا اللاتينية بعمل قضية مشتركة للمطالبة بمزيد من الأموال للعمل المناخي، وقدمت منظمة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، وهي منظمة تتولى الأرجنتين رئاستها المؤقتة، طلبها خلال المشاركة فىcop27 .

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة دول أمريكا اللاتينية قالت في بيان لها إنه "يجب على الدول الغنية في شمال الكرة الأرضية أن تتحمل مسؤولية الانبعاثات التي تنتجها (الأغلبية) وتعويض بلدان الجنوب العالمي، وذلك من خلال الأموال التي تساعدهم على الانتقال إلى الأنظمة الاقتصادية عبر الإنترنت بهدف خفض درجة الحرارة العالمية، ولكن أيضًا بالمال للتخفيف من آثار تغير المناخ (التكيف) والتعويض عن الخسائر والأضرار.

وفي الوقت نفسه ، دعت منظمة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى اتخاذ تدابير تجارية أكثر إنصافاً ومرونة في التزامات الديون، وأيضا نظام معلومات مناخ إقليمي مشترك.

بالإضافة إلى ذلك ، أصروا على الحاجة إلى تنفيذ أدوات تمويل المناخ مثل السندات السيادية ، وصناديق الضمان ، ومقايضات الديون للعمل المناخي وغيرها "التي يتم الترويج لها بطريقة سيادية من قبل البلدان وكإكمال للتمويل العام".

وأوضحت الصحيفة إن المنظمة تطالب خلال مؤتمر كوبنهاجن للمناخ في عام 2009 التزمت الدول المتقدمة بتمويل سنوي قدره 100 مليار دولار لأقل البلدان نموا حتى الآن، ولكن لم يتم تحقيق هذا الهدف ابدا ، ولذلك فقد جددت المنظمة مطالبها خلال مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ.

كما ، طُلب زيادة هذا الصندوق إلى 600 مليار بحلول عام 2024 ومضاعفة ميزانيات كل دولة متقدمة بحلول عام 2025 ، مع "شفافية المعلومات حول تقدمه على أساس سنوى".