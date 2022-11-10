أكاذيب الإخوان لا تنتهى.. "الإرهابية" تروج لفيديوهات مضللة تتضمن أصواتا مفبركة توحى بالتظاهر

محمد سعودى

واصلت جماعة الإخوان الإرهابية بث سمومها وأكاذيبها ضد الشعب والدولة المصرية، حيث بثت فيديوهات قديمة لعدد من الأشخاص الذين يحرضون للنزول في الميادين، ولكن اتضح أن لجان الإخوان تستخدم برامج تكنولوجية لتركيب أصوات مفبركة تدعي كذبا أن الفيديوهات بتاريخ اليوم، لإظهار أنها جديدة، على الرغم من وضوح تركيب الصوت على الفيديو.

أكاذيب الإخوان عن ميدان التحرير

ونشرت اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية شائعات تشير إلى نزول بعض المواطنين بسياراتهم في الشوارع بهدف شل حركة المرور، واستخدمت فيديوهات مفبركة حتى تخدع الناس. لكن وعي الشعب المصري كشف خداعهم، خاصة أن الكثير من المغردين ردوا على الجماعة الإرهابية بالمنطق، مؤكدين أن الجماعة تستخدم برامج لتراكيب الأصوات على الفيديو حتى تدعي إنها حديثة، ومشيرين إلى أن لا توجد أي مظاهرات في هذه الميادين، وأنها خالية تمامًا من أي تجمعات واحتجاجات.



الواقع والحقيقة من ميدان التحرير



ودائمًا ما تروج الجماعة الإرهابية إلى أكاذيبها من أجل تضليل المصريين وإثارة البلبة والفوضى في البلاد، وذلك بهدف إسقاط الدولة المصرية، إلى جانب محاولة التشكيك ومحاولة الوقيعة بين الشعب وقياداته.

وفي وقت سابق، تداولت اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية على تويتر، مقطع فيديو قالوا إنه لمتظاهرين في الشوارع اليوم الخميس. وبالبحث والتدقيق من الفيديو تبين أنه قديم منذ 3 سنوات وبمحافظة الاسكندرية.

وتحاول جماعة الاخوان الإرهابية بث سمومها وتحريضها على التظاهر تزامنا مع انعقاد قمة المناخ، ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل.