أسباب تجعل الحامل تعاني من مرارة الفم.. منها مرض السكر

كتبت فاطمة ياسر

يطرق على المرأة خلال فترة الحمل العديد من الأعراض المختلفة، التي تعرضها للشعور بألم وأعراض غريبة على جسدها، ومن ضمن هذه الأعراض هي مرارة الفم، التي تشعرها بالتوتر و القلق ، وتزيد لديها الرغبة في عدم تناول الطعام. ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع”BABY CENTER”، كل ما يخص تعرض الحامل لمرارة الفم، من أسباب وطرق العلاج.

فمن أسباب تعرض المرأة خلال فترة الحمل للإصابة والشعور بمرارة الفم زيادة مستويات هرمون الأستروجين والبروجسترون في الجسم اللذين يعملان على الحفاظ على نمو الطفل، وعند ارتفاع هذه الهرمونات تتأثر حاستي الشم والتذوق، ولذا يزداد التعرض لًلشعور بمرارة في الفم، وأيضا يمكن أن يؤثر الحمل على تغيرات في الشهية والأطعمة المفضلة.

وأشار التقرير، أن هناك بعض النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بمرارة الفم خلال الحمل، والتي يصاحبها بشكل عام بعض الأعراض كالقيء والغثيان، وتشدة حدة الشعور بمرارة الفم لدي الحامل، إذا كانت تعاني من السكر، أو التهاب اللثة أو نزلات البرد.

وأخيرا قدم التقرير، أبرز وأهم النصائح للتعامل مع مرارة الفم خلال فترة الحمل، ومنها:

-الاهتمام بغسيل الأسنان جيدا للتخلص من البكتيريا.

-الغرغرة بالماء والملح أو بيكربونات الصوديوم والماء، فهذه الحيلة تقلل حدة الشعور والإصابة بمشاكل اللثة.

-يمكنك تناول الأطعمة الحمضية لأنها تسحب الطعم المر من الفم.

-مضغ لبان النعناع الخالية من السكر.

-تناول البسكويت المملح للتخلص من الطعم المر في الفم.