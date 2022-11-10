أخبار مصر.. تحويلات مرورية لإجراء توسعة كوبرى 15 مايو

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، تحويلات مرورية لإجراء توسعة كوبرى 15 مايو.





زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب التبت جنوب غربى الصين



ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة محافظة ميدوج في مدينة نينجتشى بمنطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين، في الساعة 1:01 مساء اليوم /الخميس/ (بتوقيت بكين)، وفقا للمركز الصيني لشبكات الزلازل.





المديريات التعليمية توجه ضوابط بشأن تحرير استمارة الشهادة الإعدادية



وجهت المديريات التعليمية، تعليمات بشأن تحرير استمارات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، موضحة أنه يجب مراجعة وتدقيق بيانات طلاب الشهادة الإعدادية علي بوابة المدرسة لدي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اسم الطالب من واقع شهادة الميلاد- الرقم القومي- النوع- الديانة- رقم الهاتف- حالة القيد، على أن يحرر كل طالب الاستمارة الإلكترونية عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم،و يقوم الطالب برفع صورة شخصية واضحة كامل الوجه، يكتب اسم الطالب كاملاً ومطابقاً لشهادة الميلاد في جميع مواضيع الاستمارة وبدون تعديل خط اليد.





تحويلات مرورية لإجراء توسعة كوبرى 15 مايو.. اعرف التفاصيل



عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامناً مع إستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة كوبرى 15 مايو فى الإتجاهين بنطاق محافظة الجيزة، (ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل) مما يستلزم غلق كلى بميدان سفينكس تحديداً الإتجاه المؤدى إلى شارع أحمد عرابى لربط جسم كوبرى 15 مايو الحالى بالتوسعة الجديدة ، وذلك (لمدة شهر) بداية من الساعة 1 صباحاً يوم الجمعة الموافق 11/11/2022 حتى صباح يوم السبت الموافق 10/12/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة .





الإعلام الدولى: مصر تحصد مكاسب كبيرة من استضافة COP27 وباتت محط أنظار العالم



لا زال مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 المنعقد فى مدينة شرم الشيخ يلقى صدي واسعاً في مختلف وسائل الاعلام الدولية، وكانت التغطية الإعلامية الأهم فى اليوم الرابع للقمة من قبل وسائل الاعلام العالمية، وتطبييقات التواصل الإجتماعى - طبقاً لما رصده التقرير الإعلامي اليومي الذي تعده الهيئة العامة للاستعلامات.





وثائق أمريكية: بوش منح تشينى سلطة إسقاط طائرة مدنية بعد أحداث 11 سبتمبر



قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إنه من المتوقع أن يكشف الرئيس الأمريكى جو بايدن الستار عن نصوص المقابلات التى جرت بين الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش ونائبه ديك تشينى مع اللجنة الوطنية عن الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة، والمعروفة باسم لجنة 11 سبتمبر.





وزيرة التخطيط: 2.7 تريليون دولار إجمالى حجم إصدار "الصكوك السيادية" خلال 2021



استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الدولة المصرية في تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية، وذلك خلال مشاركتها بالحدث الجانبي المنعقد بعنوان "إدراك إمكانات التمويل الإسلامي لعمل المناخ" على هامش فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ، بحضور الدكتور أحمد كمالي - نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دارين روفيه - مؤسس ورئيس تنفيذي ، التميز في الاستدامة، مأمون صبيح رئيس شركة أبكو العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





سامح شكرى رئيس مؤتمر COP27 يستقبل المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ



استقبل سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 اليوم الخميس، جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ.





بعثة الكاميرون تتوجه إلي أبوظبي لخوض معسكر مغلق قبل كأس العالم 2022.. صور



توجه المنتخب الكاميروني إلي العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء اليوم الخميس، لخوض معسكر مغلق قبل السفر إلي قطر لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 والمقرر إنطلاقها في 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتي 18 ديسمبر المقبل.





الصحة تكشف 5 معلومات مهمة عن لقاح كورونا.. إنفوجراف



كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 معلومات مهمة عن لقاح كورونا، حيث تضمنت المعلومات





وزير الصحة: التغير المناخى يزيد انتشار العديد من الأمراض المعدية



ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية، اليوم الخميس، بعنوان "الصحة وتغير المناخ.. نهج الصحة الواحدة للجميع"، وذلك ضمن فعاليات يوم العلوم بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، والتي تستضيفه مصر في الفترة من 6 إلى 18 من شهر نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.





التضخم يرتفع فى أمريكا اللاتينية لـ14.6% بنهاية 2022 بسبب أسعار الغذاء والطاقة



يستمر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في تهديد قارة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى مع توقعات بارتفاع التضخم إلى 14.6% بنهاية العام الجارى 2022، كما أنه من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 9.5% فى عام 2023، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولى.

النقض تؤيد إعدام 4 متهمين قتلوا "دليفرى" لسرقة دراجته النارية بالدقهلية

قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام علي 4 متهمين، بإنهاء حياة شاب يعمل دليفري بأحد المطاعم بمدينة الكردي بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد استدراجة وإنهاء حياته بغرض سرقة دراجته النارية.