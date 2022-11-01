‫الزراعة: فحص 968 ألف طن من بطاطس المائدة خلال الموسم التصديرى

كتبت أسماء نصار

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة آفة العفن البني في البطاطس، أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول العربية والدول الاخرى حتى نهاية شهر اكتوبر، من خلال معامل المشروع بلغت حوالي 967 ألفا و731 طنا، لافتة إلى أن الإجمالي العام الموسم التصديري للبطاطس 2021- 2022، شهد طفرة غير مسبوقة لمصر في فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير إلى مختلف دول العالم.



أكتوبر، أنه فيما يتعلق بتقاوي وأشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، استعرضت خلاله إنجازات المشروع، خلال شهرأكتوبر، أنه فيما يتعلق بتقاوي بطاطس الكسر المحلى تم فحص كمية بلغت حوالي 3212 طن، ليبلغ إجمالي ما تم فحصه من منتصف يونيو الماضي وحتى نهاية أكتوبر، ما يزيد على 200 الف طن.

وأوضحت أنه تم خلال هذا الشهر فحص 17 عينة، من تقاوي البطاطس المستوردة، بكمية إجمالية بلغت حوالي 9 طن، لافتة إلى أنه تأسيس 56 جهازا بمساحة 5164 فدانا، داخل المناطق الخالية ليصبح الإجمالي العام لمساحات المناطق الخالية من العفن حوالى 659 ألف فدان، فضلا عن إجراء صيانة لـ7 بيفوتات بمساحة 745 فدانا، ليصبح الإجمالي العام لما تم صيانته 3472 فدانا.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، اكدت مدير المشروع، انه يتم متابعة اعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، لتنفيذ عمليات التأسيس و الصيانة للمناطق الخالية، شحن التقاوي لزراعة العروة الشتوية، إعتماد زراعات العروة الشتوية للموسم الجديد 2022/2023، لافتة الى انه يتم مراجعة إستمارات العمل على الأجهزة اللوحية "التابلت" وإدخالها بقاعدة البيانات، فضلا عن إدخال بيانات ل ثلاجة والمخصصة لحفظ التقاوي المعتمدة للزراعة داخل المناطق لخالية واضافتهم الي قاعدة البيانات الجغرافية ليصبح عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات 106 ثلاجة .

واكدت بلابل، انه يتم ايضا متابعة عمليات شحن التقاوي المستخدمة لزراعة العروة الشتوية للموسم الجديد 2022/2023 داخل المناطق الخالية، كذلك تم تحميل 20 صورة فضائية بمساحة 200 الف كيلومترمربع خلال شهر أكتوبر لإستخدامها في، تأسيس المناطق الجديدة لإعتمادها داخل المناطق الخالية من العفن البني ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية، إجراء مختلف التحليلات بأستخدام تقنية الاستشعارعن بعد لجميع البيفوتات المعدة لزراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) للموسم التصديري الجديد 2022-2023، ومتابعة زراعات العروة الشتوية للموسم للجديد و إدخال بياناتها في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل "20 حوشة ، 173 جهاز " بمساحة (12200 فدان) حتى 30/10/2022، فضلا عن التحقق من تاريخ الزراعة للبيفوتات المختلفة من بداية الزراعة حتي مرحلة الحصاد من حيث الصحة النباتية ومراحل النمو.