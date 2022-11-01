اليوم السابع
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يخفف الضغط بمنطقة الهرم.. تعرف على محور عمرو بن العاص الجديد

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 07:00 ص
يخفف الضغط بمنطقة الهرم.. تعرف على محور عمرو بن العاص الجديد محور عمرو بن العاص
كتبت – مرام محمد

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يعد محور عمرو بن العاص شريان جديد للتنمية يضاف إلى سلسلة المحاور المرورية الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة، سيسهم في تيسير حركة المواطنين وتخفيف الزحام المروري على المحاور القائمة بالجيزة، وتقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب مدينة الجيزة، والتخفيف على المواطنين بمنطقة الهرم.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية أبرز المعلومات عن محور عمرو بن العاص الجديد.

-يعد أحد المحاور الجديدة التى تربط الطريق الدائري الشمالي والطريق الدائري الجنوبي بمحافظة الجيزة، مروراً بمنتصف شارعى الهرم والجيزة بمنطقة المطبعة.

-يربط محاور العروبة ومحمد أنور السادات (ترسا سابقا) بطول 4.3 كيلو متر.

-يمتلك المحور 12 حارة مرورية، يضم طريقى خدمة موازيين للمحور بعرض 11 مترا و3 حارات مرورية لكل منهما.

-تكمن أهمية المحور في أنه يقع وسط أكثر المناطق ازدحاما في وسط الجيزة، وهى المنطقة الواقعة بين الطريق الدائري الشمالي محور صفط اللبن والدائري الجنوبي دائري المنيب – المعادي.

-يسهم المشروع في تيسير حركة المواطنين وتخفيف الزحام المروري، وتخفيف الأحمال المرورية على المحاور القائمة بمدينة الجيزة.

-يسهم المشروع في رفع كفاءة الطرق السطحية وتوسيعها بمسار المحور.

-يستهدف المحور تقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب مدينة الجيزة والتخفيف على المواطنين بمنطقة الهرم.


محور عمرو بن العاص

الهرم

الجيزة

الطريق الدائري



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