ولى عهد الكويت يتوجه للجزائر لترؤس وفد بلاده المشارك فى القمة العربية

أ.ش.أ

توجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم الثلاثاء، والوفد الرسمي المرافق له، إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في القمة العربية في دورتها العادية الحادية والثلاثين، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بالعاصمة الجزائر، تحت شعار قمة "لم الشمل العربي"، بمقر المركز الدولي للمؤتمرات "عبداللطيف رحال".

وكان وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ترأس وفد بلاده المشارك في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الحادية والثلاثين .

وتنطلق مساء اليوم القمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر برئاسة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، وتستمر لمدة يومين.