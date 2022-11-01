وكيل تعليم بورسعيد: مجموعات تقوية داخل المدارس لمحاربة الدروس الخصوصية

بورسعيد ـ محمد فرج

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد، فعاليات طابور الصباح بمدرسة القناة الإعدادية للبنين اليوم بحضور عزيزة رفعت مدير إدارة شرق التعليمية وعزة الشاعر مدير إدارة التعليم الإعدادى، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأكدت وكيل الوزارة خلال كلمتها لطلاب المدرسة على ضرورة الالتزام بالحضور اليومي وتجنب الغياب الكثير لأنه يؤثر على تحصيلهم الدراسي مناشدة إدارة المدرسة بإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها القضاء على ظاهرة الغياب.

وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن المحافظة قدمت مجموعات التقوية داخل المدارس المكان الشرعي لتلقي العلم وذلك لمحاربة الدروس الخصوصية لما لها من تبعيات وخيمة اقتصاديا واجتماعيا.

وشددت وكيل الوزارة على أن بناء جيل من الرجال يعتمد عليهم مستقبلا يبدأ من هذه المرحلة الحرجة والتى يتم من خلالها بناء شخصية ملتزمة ومنضبطة بمعاونة المعلمين وإدارة المدرسة متمنية للجميع التوفيق.