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وزيرة الهجرة: ندرس وضع مدونة سلوك للمصريين بالخارج للوصول إلى جاليات قوية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:14 ص
وزيرة الهجرة: ندرس وضع مدونة سلوك للمصريين بالخارج للوصول إلى جاليات قوية سها الجندى
كتب إبراهيم حسان

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قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك الكثير من الأفكار لوضع معايير للكيانات الخاصة بالمصريين بالخارج، وكذا مدونة سلوك، وتدرس الوزارة هذه الأفكار حاليا، للوصول إلى جاليات ناجحة وذات كيانات قوية.
 
أضافت السفيرة سها الجندي، في لقائها مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، أن وزارة الهجرة يجب أن تتواصل باستمرار مع كل الجاليات المصرية بالخارج، أما فيما يخص الطلبة، تتواصل الوزارة معهم بشكل أكبير، قائلة: "نحن نوفر عروض عظيمة للأسر المصرية للنزول إلى مصر للتعرف على دولتهم".
 
وتابعت: "طلبت عروضا من وزير الطيران المدني، لسفر الطلاب إلى الصين الذين عادوا إلى مصر خلال فترة كورنا وإغلاق بكين أبوابها، ولكن بعد فتح الصين مرة أخرى طلبت المصريين مرة أخرى، وهنا جاء دور وزارة الهجرة لمساعدة الطلاب في تخفيض قيمة السفر إلى الصين عبر مصر للطيران".
 
وأكملت الوزيرة: "هناك مصريين بالخارج خضعوا لفرقة صاعقة أثناء نزولهم إلى مصر، وفرحوا كثيرا وقرروا دخول القوات المسلحة المصرية، بعدما شعروا بقيمة البلد والجيش المصري، وكذلك حرب أكتوبر".
 

سها الجندي

وزيرة الهجرة

اخبار التليفزيون

المصريين بالخارج



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