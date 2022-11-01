اليوم السابع
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وزيرة الهجرة: نتواجد على كافة الوسائط الاجتماعية الخاصة بالمصريين بالخارج

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:14 ص
وزيرة الهجرة: نتواجد على كافة الوسائط الاجتماعية الخاصة بالمصريين بالخارج سها جندى وزيرة الهجرة
كتب إبراهيم حسان

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قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة تتواجد على كافة الوسائط الاجتماعية الخاصة بالمصريين بالخارج، "نتواصل بشكل مستمر مع المصريين بالخارج عن طريق الاجتماعات الافتراضية".
 
أضافت السفيرة سها الجندي، في لقائها مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، أن وزارة الهجرة تستمع إلى آراء المصريين بالخارج، كما نستمع إلى مشكلاتهم ومتطلباتهم أيضا، مضيفه: "أحاول أن أبقى على تواصل دائم مع المصريين بالخارج، وتليفوني مع من يعرفني ومن لا يعرفني، ونحاول بقدر الإمكان التواصل الدائم مع الجاليات المصرية بالخارج".
 
وتابعت الوزيرة: "وجهت برفع كفاءة آلية الشكاوي الخاصة بالمصريين بالخارج على مدار الساعة، ونحن قلبنا على المواطن في الخارج، وليس هناك إحساس غريب ما بين الوزارة والمواطن الذي تعرفنا عليه، مبادرة ساعة مع الوزيرة نختار من خلالها جالية من الجاليات لبحث مشكلاتهم وآرائهم، وتلقيت في أول أسبوع استغاثة من الجالية في موزمبيق حول تدهور الحالة الصحية لأحد الشباب، ونقلنا الشاب بطائرة إسعاف خاصة وتم تقديم العلاج له".
 

السفيرة سها جندي

وزيرة الهجرة

المصريين بالخارج

اخبار التليفزيون



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