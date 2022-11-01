واردات مصر من السيارات تجاوزت مليارى دولار نهاية 2021

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور واردات مصر من السيارات بأنواعها بنهاية العام الماضي 2021، حيث ارتفعت الواردات من سيارات ركوب ملاكي لتسجل ملياري و112 مليون دولار، ارتفاعا من مليار و719 مليون دولار في العام المناظر له 2020، بزيادة بلغت نحو 393 مليون دولار.

وتضمنت واردات السيارات أيضا عربات بمحركات بمكابس للضغط ديزل حتى 1000 سم، والتي ارتفعت لتسجل 82 مليون و240 ألف دولار عام 2021، مقابل 60 مليون و756 ألف دولار عام 2020، بزيادة بلغت نحو 21 مليون و484 ألف دولار، ثم واردات سيارات ركوب وسيارات نقل أشخاص أخرى وبلغت وارداتها نحو مليار و469 مليون دولار عام 2021، مقابل 987 مليون و597 ألف دولار عام 2020، بزيادة بلغت نحو 482 مليون دولار، كما ارتفعت واردات الدراجات العادية ودراجات آخر بدون محركات بقيمة بلغت 17 مليون و286 ألف دولار عام 2021، مقابل 16 مليون و876 ألف دولار عام 2020، بزيادة بلغت نحو 410 ألف دولار.

وإجمالا بلغ إجمالى قيمة واردات مصر العام الماضي نحو 89.2 مليار دولار، مقابل 70.4 مليار دولار عام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 26.6٪، حيث ارتفعت الواردات غير البترولية لتصل قيمتها إلى 79.2 مليار دولار عام 2021، مقابل 64 مليار دولار لعام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 23.6٪.