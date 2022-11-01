هبوط بورصات الخليج بأولى جلسات شهر نوفمبر باستثناء صعود "الكويت"

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر نوفمبر الجاري، باستثناء صعود مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.18% خاسرًا 137.36 نقطة ليغلق عند مستوى 11530.44 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.49% رابحًا 96.04 نقطة ليغلق عند مستوى 19600.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 182.2 مليون سهم بقيمة 5.9 مليار ريال.

وهبط 16 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها المواد الأساسية بنسبة 3.50%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.69%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 2.64%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.35%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.66%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.02%.

وقفز 49 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 9.94%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 9.91%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 5.43%، وتراجع 158 سهمًا على رأسها سهم "بترو رابغ" بنسبة 9.97%، ثم سهم "معادن" بنسبة 9.92%، ثم سهم "مبكو" بنسبة 7.87%، فيما تصدر سهم "معادن" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 637.5 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.06% خاسرًا 1.14 نقطة ليغلق عند مستوى 1863.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.1 مليون سهم بقيمة 467 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 5.46% بضغوط هبوط سهمي مجموعة جي أف إتش المالية، بنك السلام بنسبة 2.8%، 2.11%، على التوالي، فيما ارتفع سهمي بنك البحرين والكويت، بيت التمويل الكويتي بنسبة 1.04%، 0.77%، على التوالي.

بورصة دبي

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.13% خاسرًا 4.46 نقطة ليغلق عند مستوى 3327.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 168.8 مليون سهم محققة ما قيمته 300.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5955 صفقة لعدد 33 سهمًا.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.63%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.41%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.41%، ثم قطاعي الخدمات، والمرافق العامة بنسبة 1.51%، 1.23%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية، والاتصالات بنسبة 0.4%، 0.34%، على التوالي.

وزاد 12 سهمًا على رأسها شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية بنسبة 14%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 10%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.10%، ثم سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 3%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 23.2 مليون ورقة بقيمة 138.1 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.066% خاسرًا 6.82 نقطة ليغلق عند مستوى 10387.2 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.412 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 526.5 مليون سهم، بقيمة 2.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 23.8 ألف صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 1.50%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.99%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.95%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.74%، ثم قطاعي العقارات، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.69%، 0.6%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.51%، فيما ارتفع قطاع المرافق بنسبة 15%.

وارتفع 26 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 15%، ثم سهم "مجموعة ملتيبلاي" بنسبة 13.13%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 9.48%، وتراجع 30 سهمًا على رأسها سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 3.63%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 3.25%، ثم سهم "شركة الواحة كابيتال" بنسبة 2.65%، فيما تصدر سهم "مجموعة ملتيبلاي" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 420.1 مليون درهم.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.18% خاسرًا 22.83 نقطة ليغلق عند مستوى 12391.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 107.3 مليون سهم بقيمة 388.7 مليون ريال عبر تنفيذ 16.2 ألف صفقة، وتراجع 28 سهمًا، وارتفع 16 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.45%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاعي العقارات، والصناعات بنسبة 1.06%، 0.12%، على التوالي.





بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.64% رابحًا 46.88 نقطة ليغلق عند مستوى 7365.29 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.66% رابحًا 53.79 نقطة ليغلق عند مستوى 8244.73 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.57% رابحًا 31.54 نقطة ليغلق عند مستوى 5521.18 نقطة، ونما مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.44% رابحًا 24.92 نقطة ليغلق عند مستوى 5673.72 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 175.4 مليون سهم بقيمة 57.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9956 صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.93%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.43%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.93%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، ثم قطاعات السلع الاستهلاكية، والخدمات المالية، والعقار بنسبة 0.38%، 0.37%، 0.33%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الصناعة التأمين 0.09%، فيما تراجعت قطاعات الرعاية الصحية، والمنافع، والمواد الأساسية بنسبة 1.82%، 1.04%، 0.12%، على التوالي.