ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 1/11/2022 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:40 ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 46: 2
موعد صلاة المغرب 5:10 م
موعد صلاة العشاء 6:28
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:46 ص
موعد صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 2:49
موعد صلاة المغرب 5:12 م
موعد صلاة العشاء 6:32 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:37
موعد صلاة الظهر 11:35 م
موعد صلاة العصر 2:41 م
موعد صلاة المغرب 5:05 م
موعد صلاة العشاء 6:23 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:27
وقت صلاة الظهر 11:26
موعد صلاة العصر 2:36 م
وقت صلاة المغرب 5:01 م
وقت صلاة العشاء 6:17 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:32 ص
موعد صلاة الظهر 11:33 ص
موعد صلاة العصر 45: 2
موعد صلاة المغرب 5:11 م
موعد صلاة العشاء 6:24
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