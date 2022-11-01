اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة تتفقد مشروعات تطوير 7 شوارع بحى بولاق الدكرور.. صور

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:35 ص
نائب محافظ الجيزة تتفقد مشروعات تطوير 7 شوارع بحى بولاق الدكرور.. صور نائب محافظ الجيزة تتفقد مشروعات التطوير بحى بولاق الدكرور
كتبت – مرام محمد

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تفقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، أعمال تطوير ورفع كفاءة 7 شوارع بحى بولاق الدكرور، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية GIZ، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للقيادات التنفيذية بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
 
ووجهت نائب المحافظ خلال الجولة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة التعامل مع مشكلة الصرف الصحى في بعض الشوارع استجابة لطلب الأهالي.
 
وشملت الجولة متابعة التجهيزات الخاصة بمكتب بريد صفط اللبن الجديد ومتابعة سوق زنين، وذلك بحضور إستشارى الوكالة الألمانية GIZ، وعبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور، وممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة وممثلي شركة الغاز الطبيعي.
 
وفي سياق منفصل، تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيا أعمال الدفع النفقي لنقل وتعديل كابلات كهرباء جهد 66 المتعارض مع مشروع تحويل مسار مصرف ناهيا للبدء في إنشاء محور مرورى جديد بطريق ناهيا بمركز كرداسة، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
كما تفقد نائب المحافظ، أعمال التطوير بالطريق الأبيض الجاري رصفه وتطويره بطول 4 كم بداية من طريق المريوطية بنطاق مركز كرداسة وحتى أرض اللواء بحي العجوزة.
 
نائب محافظ الجيزة تتفقد مشروعات التطوير بحى بولاق الدكرور
نائب محافظ الجيزة تتفقد مشروعات التطوير بحى بولاق الدكرور

نائب محافظ الجيزة تتفقد سوق زنين في بولاق الدكرور
نائب محافظ الجيزة تتفقد سوق زنين في بولاق الدكرور

جولة لنائب محافظ الجيزة في أسواق بولاق الدكرور
جولة لنائب محافظ الجيزة في أسواق بولاق الدكرور

نائب محافظ الجيزة تتفقد مشروعات تطوير 7 شوارع بحى بولاق الدكرور
نائب محافظ الجيزة تتفقد مشروعات تطوير 7 شوارع بحى بولاق الدكرور

 


تطوير شوارع الجيزة

تطوير الطرق

بولاق الدكرور

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الجيزة



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