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نائب رئيس الإمارات حاكم دبى يصل الجزائر للمشاركة فى أعمال القمة العربية الـ31

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 06:55 م
نائب رئيس الإمارات حاكم دبى يصل الجزائر للمشاركة فى أعمال القمة العربية الـ31 بن راشد
كتب عبد الوهاب الجندى

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وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، اليوم إلى العاصمة الجزائرية لترؤس وفد بلاده المشارك في القمة العربية الحادية والثلاثين، المقرر أن تبدأ أعمالها في وقت لاحق اليوم وتُختتم يوم غدٍ الأربعاء.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، أيمن عبدالرحمن، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ويرافق الشيخ محمد بن راشد، وفد رسمي رفيع المستوى يضم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ، عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، خليفة شاهين المرر، وزير دولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس، خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، يوسف سيف سباع آل علي، سفير الدولة لدى الجمهورية الجزائرية، مريم خليفة الكعبي، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الجامعة العربية.


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