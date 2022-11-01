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مياه المنوفية تعقد الاجتماع الدورى لمجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 11:57 ص
مياه المنوفية تعقد الاجتماع الدورى لمجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى مياه المنوفية تعقد الإجتماع الدوري
المنوفية - محمد فتحى

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ترأس الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية الإجتماع الدوري لمجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بحضور ط محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية والدكتور خالد الأشهب مدير عام التعليم الفنى والعميد خالد المهدي المشرف العام على مدارس مياه الشرب والصرف الصحى علي مستوي الجمهورية وأعضاء مجلس إدارة المدرسة ، مجدى قوره مدير عام التعليم الصناعى.
 
وناقش الإجتماع بعض الموضوعات التي تخص المدرسة وانتظام العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد 2022-2023  بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم كما وتم مناقشة الاجراءات والضوابط الخاصه بتسليم التابلت لطلاب المدرسه حرصا على انتظام العملية التعليمية و لضمان التحول الرقمي في مجال التعليم حيث ان استخدام الأجهزة اللوحية بدل الكتب يسهل على الطالب حمل الحقيبة المدرسية التي كانت تتضمن العديد من الكتب والتي كانت ترهق الطالب كما تسهل طرح المادة الدراسية والتنوع فيها.
 
جدير بالذكر أن الهدف الاول من انشاء المدرسه هو تخريج طالب مؤهل علميا وعمليا للعمل بمنظومه المياه والصرف الصحي علما بأن المدرسة تقبل طلاب محافظات المنوفية والشرقية والغربية ومدن القناة للدراسة علميا وعمليا بثلاث تخصصات مختلفة علي يد مهندسين وكيميائيين ومدرسين علي مستوي عالي من الكفاءة والمهارة والخبرة.
 
 
 
 

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