اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 11:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه الشرب بسوهاج تؤجل قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة سوهاج

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 11:25 م
مياه الشرب بسوهاج تؤجل قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة سوهاج انقطاع المياه
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن تأجيل قطع المياه عن مناطق مدينة ناصر والعزبة والعرب وجزيرة محروس وعرب الاطاولة، والتل الأوسط، والذى كان من المقرر له اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءً، وحتى السادسة من صباح الاربعاء.
 
صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن المياه تصل إلى جميع المواطنين فى كافة المناطق المذكورة وبالكميات المناسبة.
 
وأوضحت حسن محمود مدير الخط الساخنن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg .

سوهاج

مياه سوهاج

مدينة ناصر

الصرف الصحي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة