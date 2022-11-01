مياه الشرب بسوهاج تؤجل قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة سوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن تأجيل قطع المياه عن مناطق مدينة ناصر والعزبة والعرب وجزيرة محروس وعرب الاطاولة، والتل الأوسط، والذى كان من المقرر له اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءً، وحتى السادسة من صباح الاربعاء.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن المياه تصل إلى جميع المواطنين فى كافة المناطق المذكورة وبالكميات المناسبة.

وأوضحت حسن محمود مدير الخط الساخنن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg .