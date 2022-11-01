منظمة الأمن الجماعي وبيلاروسيا تبحثان الوضع الأمني الحالي وتعزيز التعاون

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بحث وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي، والأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس، اليوم الثلاثاء، الوضع الأمني الحالي.

وذكرت وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية أن زاس سافر في زيارة عمل إلى بيلاروسيا لتبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي للأمن الدولي والإقليمي بالإضافة لبحث آفاق التعاون ضمن معاهدة الأمن الجماعي التي من المقرر أن تترأسها بيلاروسيا العام المقبل.

وأعرب وزير خارجية بيلاروسيا عن شكره إلى زاس لعمله طول السنوات الثلاث الماضية، مشيدا بمساهمته في تطوير المنظمة وتعزيز الأمن الجماعي في منطقة المنظمة.

واستعرض الجانبان نتائج الدورة الاستثنائية لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي التي عقدت 28 أكتوبر الماضي، كما ناقشا الاستعدادات للاجتماعات القادمة للهيئات النظامية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي هي تحالف عسكري حكومي دولي في أوراسيا يضم دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، وتعود أصول المعاهدة إلى القوات السوفيتية المسلحة، والتي حلت محلها تدريجيا القوات المسلحة المتحدة لكومنولث الدول المستقلة.