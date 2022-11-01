اليوم السابع
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مناضلة سياسية تصغر "لولا" بـ20 سنة.. من هى جانجا دا سيلفا سيدة البرازيل الأولى

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 05:20 م
مناضلة سياسية تصغر "لولا" بـ20 سنة.. من هى جانجا دا سيلفا سيدة البرازيل الأولى دا سيلفا وزوجته
فاطمة شوقى

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بعد فوز لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، فى الانتخابات الرئاسية البرازيلية، ليعود للمرة الثالثة للمنصب، ولكن من هى زوجته الجديدة التى تزوجها قبل الانتخابات بـ5 أشهر وتصغره بـ20 عاما.
 
وتزوج لولا دا سيلفا الذى يبلغ من العمر 76 عاما من عالمة الاجتماع روزانجيلا دا سيلفا جانجا، التي تبلغ من العمر 55 عاما، في حفل فاخر محكم حضره فقط 200 شخص ولم يحضره أي من الصحفيين.
 
وكتبت السيدة الأولى البرازيلية المستقبلية بعد فوز لولا فى الانتخابات: "برازيل الأمل والحب! احبك يا حبي. مبروك البرازيل.. غدا سيكون جميلا ".
 
سيلفا
 
 
في وقت سابق، نشرت جانجا مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإدلاء بصوته أعلنت فيه: "جئت اليوم للتصويت لما يقرب من 700000 من ضحايا كورونا الذين أهملتهم هذه الحكومة، لقد فقدت والدتي، إنه ألم لا يزول، وأعلم أن الكثير من الناس يتذكرون باولو جوستافو (الممثل الكوميدي الشهير الذي توفي أيضًا بسبب كورونا ) والعديد من العائلات لديها أقارب لم يعودوا في ذاكرتهم. اليوم أصوت لهؤلاء الناس ".
 
في الآونة الأخيرة، عززت زوجة لولا من دورها وراء الكواليس، واكتسبت مساحة في النواة الصلبة للتنسيق والمشاركة في القرارات السياسية وتنظيم الأحداث، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية، لدرجة أن البعض تحدث حتى عن "إيفيتا البرازيلية"، نسبة إلى ايفيتا بيرون ، زوجة الرئيس الأرجنتينى السابق خوان بيرون، والتى كان لها دورا سياسيا كبيرا مع زوجها فى هذا الوقت.
 
وكان لها دورا بارزا فى حملة لولا الانتخابية، فعلى سبيل المثال، أوضحت أجندته السياسية فى المجتمعات المحتاجة فى ريو دى جانيرو ، المدينة التى عاش فيها بين عامى 2012  و2016 ، كما زدات جانجا أيضا من نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث لديها 468 ألف متابع على إنستجرام و452.5 على تويتر ، خاصة فى اليوم الوطنى لمحاربة العنف ضد المرأة.
 
ولدت في ساو باولو قبل 56 عامًا ، تعرف "جانجا" ، كما يسميها أصدقاؤها ، نفسها على أنها "حزب العمال ببطاقة" حقيقية ، منتسبة منذ عام 1983 إلى حزب العمال (PT) ، الذي شارك في تأسيسه لولا.
 
ودرست السيدة الأولى البرازيلية الجديدة علم الاجتماع في جامعة بارانا الفيدرالية وعملت لما يقرب من عشرين عامًا في شركة Itaipú Binacional للطاقة في كوريتيبا ، جنوب البلاد.
 
وعلى الرغم من أن الصحافة البرازيلية تؤكد أن الاثنين قد تعرفا على بعضهما البعض "منذ عقود" ، إلا أن مستشار لولا يؤكد أنهما بدآ علاقتهما في نهاية عام 2017 ، خلال حدث جمع النشطاء اليساريين والفنانين، بما في ذلك شيكو بواركي.
 

سيدة البرازيل الاولى

البرازيل

الانتخابات البرازيلية

لولا دا سيلفا



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