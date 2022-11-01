اليوم السابع
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ملتقى خطوط السكك الحديدية الرئيسية فى مصر.. تفاصيل محطة بشتيل الجديدة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:00 ص
ملتقى خطوط السكك الحديدية الرئيسية فى مصر.. تفاصيل محطة بشتيل الجديدة محطة بشتيل الجديدة للقطارات
كتبت – مرام محمد

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يعد مشروع محطة بشتيل الجديدة للقطارات، أحد أهم وأضخم المشاريع التنموية التي تنفذ على أعلى مستوى من التكنولوجيا والتطور الحديث على أرض الجيزة؛ والتي تمثل بوابة عبور لمحافظات الصعيد، ومنطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية في مصر، لخدمة جميع سكان محافظات الوجه القبلي والبحري.
 

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية أبرز المعلومات عن محطة بشتيل الجديدة.

 
-تم إنشاء المحطة فى منطقة بشتيل بحي شمال الجيزة.
 
-تقام المحطة على مساحة 57 فدانًا، بطاقة استيعابية تقترب من 250 ألف راكب يومياً.
 
-يهدف المشروع إلى تخفيف الضغط عن محطتي رمسيس والجيزة على مستوى النقل والخدمات والصيانة.
 
-سيسهم المشروع في تقليل التكدس المروري داخل شوارع العاصمة.
 
-تعد محطة ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني تتميز بمستوى عالمى من الخدمات.
 
-تعتبر المحطة نقطة تجمع لعدد كبير من خطوط النقل لخدمة زوار المحطة، وهي: مترو الأنفاق، مونوريل 6 أكتوبر، وخطوط أتوبيسات ترددية، ووسائل النقل الجماعي.
 
-تعد المحطة منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر وهي: السد العالي، والإسكندرية – إمبابة، والمناشي، والقباري.
 
-تقع المحطة على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها وهي: محور الفريق كمال عامر، وشارع السودان، ومحور أحمد عرابي وشارع المطار، ومحور 26 يوليو.
 
-يشمل المشروع، مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 م2 بإجمالي مساحة بنائية 112.000 م2، وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية على مساحة 164.000 م2 وعمارات إستثمارية على مساحة 44.000 م2.

محطة قطارات بشتيل

محطة بشتيل

محطة بشتيل الجديدة

السكة الحديد

قطارات

الجيزة



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