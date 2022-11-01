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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 17 رحلة طيران دولية أوروبية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 05:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 17 رحلة طيران دولية أوروبية مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 17 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 109 رحلات طيران دولية أوروبية يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من  السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن تصل الـ109 رحلات أسبوعية للمطار من 12 دولة اوربية بينها 3 رحلات من بلجيكا، و5 من هولندا، و20 من المطارات الإيطالية.

كما يستقبل المطار خلال الأسبوع 22 رحلة من ألمانيا، و30 رحلة من التشيك، والتى تعد أكبر الرحلات وصولا، وكذلك 18 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من سلوفاكيا و2 من النمسا ورحلة من المجر ورحلتين من فرنسا ورحلة من ليتوانيا.


 


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