مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية عن أسواق شمال أفريقيا

كتب هانى الحوتى

فازت البورصة المصرية، بعضوية مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية، ممثلة لأسواق شمال افريقيا بعدد أصوات بلغ 23 صوت من إجمالى 24 صوت، ويتكون مجلس إدارة الاتحاد من 8 أعضاء تمثل البورصات وشركات المقاصة والتسوية العربية.

وتعد انتخابات الدورة الحالية هى الأولى بعد عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي تبناها الاتحاد خلال فترة رئاسة مصر عام 2019 لتعزيز العمل المؤسسي داخل الاتحاد، حيث شهدت الفترة السابقة تطوير لائحة الاتحاد الداخلية وكذا استحداث عدد من اللجان النوعية معنية بعدة امور مثل بالتكنولوجيا المالية والاستدامة التي تستهدف تحسين وتعزيز بيئة الاعمال ودراسة سبل الربط البينى للبورصات العربية وصولا لمنصة تعاون وتنسيق تسمح بتبادل الخبرات واستطلاع اراء كافة الاطراف ذات الصلة.

شهدت انتخابات الدورة الحالية منافسة بين بورصة مصر وتونس والمغرب على مقعدى شمال أفريقيا نجحت مصر فى حسمها لصالحها بعدما حصدت على أعلى أصوات للمشاركين فى العملية الانتحابية لعضوية الاتحاد عن بورصات شمال افريقيا إلى جانب بورصة تونس، وفى نفس السياق فازت بورصة تداول السعودية والبحرين بمقاعد منطقة الخليج فيما يمثل سوق العراق وبورصة عمان عضوية منطقة المشرق العربى.

كما فازت شركة مصر المقاصة والايداع والقيد المركزى المصرية بعضوية مجلس الإدارة التى تمتد دورته لمدة عامين وذلك إلى جانب مركز إيداع الاوراق المالية السعودية لتمثيل نشاط التقاصى والإيداع ضمن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة التى تنتهى خلال الربع الأخير من العام 2024.