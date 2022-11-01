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مصرع شاب فى حادث سير ببنى سويف

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 09:09 ص
مصرع شاب فى حادث سير ببنى سويف انقلاب توك توك
بنى سويف هانى فتحى

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لقى شاب مصرعه اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب توك توك داخل ترعة أمام قرية شريف باشا دائرة مركز بني سويف، ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك في ترعة بقرية شريف باشا، نتج عنه مصرع شاب في نهاية العقد الثالث من العمر.
 
واستقبل مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى أحمد عيد عبدالعظيم 29 عامًا، يقيم حي الغمراوي بمدينة بني سويف، تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.

 


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