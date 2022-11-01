مستفيد حياة كريمة: المبادرة أنشأت لنا مدارس جديدة وقضت على الكثافة

الغربية - فريق المحافظات

مشروعات كثيرة كان يحلم بها سكان قري الريف المصري، والتي حققتها مبادرة حياة كريمة في وقت قياسي بعدما أطلق الرئيس المبادرة لتطوير تلك القري، ومن أهم هذة المشروعات إنشاء المدارس الجديدة والقضاء علي الكثافة الطلابية، حيث كان الطلاب يذهبون إلى المدن التي تبعد بمسافات طويلة عن القري للالتحاق بالمدارس.

وفي هذا الصدد قال نبيه عبد الفتاح أحد أهالي القرية، أنهم كانوا يعانون لسنوات طويلة من عدم وجود مدارس بالقرية، وكذلك الكثافة الطلابية داخل المدارس المتاحة والتي كانت تصل بداخلها عدد الطلاب إلى 70 طالب وأكثر، لم نستطيع توصيل أصواتنا إلى المسئولين وقتها، وكان الطلاب يقطعون مسافة كبيرة حوالي 17 كيلو متر تقريبا للذهاب إلى المدارس الثانوية، حتي أن جاءت المبادرة وشاهدنا المعدات والمهندسين يعملون علي قدم وساق لإنشاء مدارس واجنحة جديدة.

وأضاف: جميع الأهالي سعداء بهذة المشروعات العملاقة التي حولت حياتنا من العدم الي الحياة الكريمة في كافة المشروعات والخدمات، والتي كانت تنقصنا ولم نكن نحلم أنها سوف تتحقق في يوم من الأيام، موضحًا أن العمل لم يقتصر علي إنشاء مدارس جديدة فقط، بل تم تنفيذ أعمال الصيانة والتجديد لكافة المدارس القديمة بالقرية وآلتي أصبحت نموذج يفتخر به الطلاب، موجهًا الشكر للرئيس علي المبادرة التي حققت أحلامهم.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن المشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، ستغير شكل الريف فى قرى مركز زفتى، وأن المبادرة تستهدف أيضا تأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير الحياة الكريمة لهم.

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القـرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 934 مشروع داخل (54) قرية و( 88 ) تابع فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.1 مليار جنيه.