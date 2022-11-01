"مركز سلمان للإغاثة" يقدم مساعدات لمتضررى الجفاف فى الصومال

أ.ش.أ

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات للمتضررين في مناطق الجفاف بالعاصمة الصومالية مقديشيو.

وأفاد المركز - حسبما أوردت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الثلاثاء، بأنه " تم توزيع أكثر من 4 آلاف حقيبة من المساعدات كالملابس والمساعدات الطبية لأكثر من 4 آلاف من الاسر النازحة في مناطق الجفاف بالعاصمة الصومالية مقديشيو ".

يشار إلى أن هذه المبادرة لم تكن الأولى من نوعها، حيث قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 71 مشروعا في الصومال بتكلفة تجاوزت 200 مليون دولار.

كما تأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية، التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمختلف الشعوب والبلدان حول أنحاء العالم، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجا لها.