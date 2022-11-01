مرفق الكهرباء يوجه بعض النصائح لترشيد استهلاك السخان الكهربائى

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعض النصائح لترشيد استهلاك السخان الكهربائى وخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية وهى كالآتى:
1- عدم ضبط السخان عند درجات حرارة مرتفعة، لأنها تسبب تقليل العمر الافتراضى وتزيد استهلاك المياه والكهرباء.
2- ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50 - 60 درجة مئوية.
3- عدم تشغيل السخان الكهربائى طوال اليوم، لذلك يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة لمدة نصف ساعة على الأقل.
4- ضرورة تفريغ المياه الساخنة من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة، لأنها تقلل من كفاءة السخان وبالتالى يستهلك كهرباء أكثر.
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