محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين جديدتين بالرياض بتكلفة 20 مليون جنيه

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، مدرستين بمركز الرياض، إنشاء جديد، ضمن المشروعات الخدمية المقرر افتتاحها تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، ويستمر طوال شهر نوفمبر الجارى.

جاء ذلك بحضور عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندس محمد سلامة، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس وفائى الشناوى، رئيس الإدارة الفنية لقطاع كفر الشيخ، والمهندس جمال الخولى، رئيس قطاع الرياض، والمهندس محمد شتات، المشرف على إنشاء المدرستين.

افتتح محافظ كفر الشيخ، مدرسة مجمع الدمرداش، على مساحة 4 آلاف متر بتكلفة 14 مليون جنيه، يحتوى على 44 فصلا، لتقليل الكثافة فى الفصول، منها 12 فصلا ابتدائيا، و32 فصلا إعداديا، ويحتوى على معامل متطورة، كما يحتوى المبنى على 28 دورة مياه لطلاب الإعدادية، و27 دورة مياه لتلاميذ المرحلة الابتدائية منهم لذوى الاحتياجات الخاصة.

كما افتتح محافظ كفر الشيخ، مدرسة الضبعة الابتدائية، بتكلفة 6 ملايين و600 ألف جنيه، على مساحة 4 آلاف و9 أمتار، تضم 16 فصلاً، كما شارك الأطفال والطلاب في زراعة الاشجار بالمدرستين.

وتفقد محافظ كفر الشيخ الفصول وحاور الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية بمواد الرياضيات واللغة العربية واللغة الانجليزية، واختبر عدد منهم في المسائل الحسابية، وبعض الكلمات والجمل باللغة الانجليزية، مشيداً بمستوى الطلاب والتفاعل بينهم وبين معلميهم، كما تفقد المعامل بالمرحلة الإعدادية، وحجرات الاستماع بالمرحلة الابتدائية.



زراعة الاشجار بالمدارس



افتتاح المدارس



منافقشة المعلمين



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