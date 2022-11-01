محافظ قنا يطلق مبادرة لتوفير السلع الغذائية بسعر الجملة

أطلق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مبادرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بسعر الجملة بالتعاون مع كبار تجار الجملة بالمحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع كبار التجار، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والمهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور ابراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين، والدكتورة وردة بدوى، مدير مشروعات الأمن الغذائى، وعلى غريب، مدير ادارة التعاون بالمحافظة، ومسئولى جهاز حماية المستهلك، والغرفة التجارية، ونواب رؤساء المدن.
وأوضح محافظ قنا أنه تم التنسيق مع كبار التجار لتوريد السلع الغذائية الأساسية إلى إدارة التعاون بالمحافظة، والتى ستقوم بدورها ببيع تلك السلع للمواطنين بسعر الجملة تحت إشراف مديرية التموين، وذلك من خلال 90 جمعية تعاونية استهلاكية موزعة على مدن وقرى المحافظة، لافتا إلى أن مشاركة تجار الجملة في المبادرة يأتى في إطار قيامهم بواجبهم الوطني في التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة للسيطرة على أسعار السلع الغذائية، وتخفيف العبء على جمهور المستهلكين.
وأكد الداودى أن الجميع يعمل من أجل مصلحة المواطن من خلال تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة المعروض من السلع، والتغلب على ظاهرة الارتفاع الغير مبرر في الأسعار، لافتا إلى أنه يتابع بشكل يومي أسعار السلع الأساسية، والخضراوات والفاكهة، ومدى توافرها في الأسواق على مستوى كافة المراكز، من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية.
وأكد التجار دعمهم لكافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض الأسعار من أجل مصلحة المواطنين، كما أبدوا ترحيبهم واستعدادهم للمشاركة في أي مبادرات أو اقامة معارض لتخفيف الأعباء على البسطاء.
كما أصدر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، القرار رقم 491 لسنة 2022، بإعادة تشكيل المجلس المحلى لحماية المستهلك، بهدف التنسيق بين المديريات والأجهزة الرقابية لإيجاد حلول لقضايا المستهلك بالمحافظة، بالإضافة إلى توجيه المؤسسات العلمية نحو دعم قدرات المجلس بالمشروعات البحثية والمسوح العلمية الدورية التي تتعلق بقضايا الاستهلاك ومتغيرات السلع والأذواق والأسعار وفقا للمناطق الجغرافية بالمحافظة.
وأوضح محافظ قنا أن المجلس تم إعادة تشكيلة ليكون برئاسته وبعضوية كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس الغرفة التجارية، ورئيس مباحث التموين، ومدير عام الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، ورئيس مجلس إدارة شركة المياه والشرب والصرف الصحى، ورئيس قطاع توزيع الكهرباء، ورئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بقنا، كما ضم المجلس وكلاء وزارات "الصحة والتموين والطب البيطرى والزراعة والتربية والتعليم"، بالإضافة إلى مدير جهاز حماية المستهلك، ومدير عام الإدارة القانونية، ومدير إدارة التعاون، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الاداء بمحافظة قنا، وجمعية رؤى للتنمية ممثلا عن جمعيات حماية المستهلك بقنا، وممثلين عن تجار الجملة بالمحافظة.
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