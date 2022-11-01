محافظ قنا يطلق مبادرة لتوفير السلع الغذائية بسعر الجملة

قنا - صابر سعيد

أطلق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مبادرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بسعر الجملة بالتعاون مع كبار تجار الجملة بالمحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع كبار التجار، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والمهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور ابراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين، والدكتورة وردة بدوى، مدير مشروعات الأمن الغذائى، وعلى غريب، مدير ادارة التعاون بالمحافظة، ومسئولى جهاز حماية المستهلك، والغرفة التجارية، ونواب رؤساء المدن.

وأوضح محافظ قنا أنه تم التنسيق مع كبار التجار لتوريد السلع الغذائية الأساسية إلى إدارة التعاون بالمحافظة، والتى ستقوم بدورها ببيع تلك السلع للمواطنين بسعر الجملة تحت إشراف مديرية التموين، وذلك من خلال 90 جمعية تعاونية استهلاكية موزعة على مدن وقرى المحافظة، لافتا إلى أن مشاركة تجار الجملة في المبادرة يأتى في إطار قيامهم بواجبهم الوطني في التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة للسيطرة على أسعار السلع الغذائية، وتخفيف العبء على جمهور المستهلكين.

وأكد الداودى أن الجميع يعمل من أجل مصلحة المواطن من خلال تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة المعروض من السلع، والتغلب على ظاهرة الارتفاع الغير مبرر في الأسعار، لافتا إلى أنه يتابع بشكل يومي أسعار السلع الأساسية، والخضراوات والفاكهة، ومدى توافرها في الأسواق على مستوى كافة المراكز، من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية.

وأكد التجار دعمهم لكافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض الأسعار من أجل مصلحة المواطنين، كما أبدوا ترحيبهم واستعدادهم للمشاركة في أي مبادرات أو اقامة معارض لتخفيف الأعباء على البسطاء.